Έγραψε ιστορία με «50άρα» ο Γκρίφιν και θύμισε Χάμιλτον! (pic)

Απίστευτα πράγματα έκανε ο Μπλέικ Γκρίφιν απέναντι στους Σίξερς.

Ο ηγέτης των Πίστονς κατάφερε να σκοράρει 50 πόντους (20/35 σουτ) και να γράψει ιστορία, αφού έγινε ο 6ος παίκτης στην ιστορία του Ντιτρόιτ με «50άρα».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας παίκτης των Πίστονς βάζει 50 από τον Ριπ Χάμιλτον το 2016 κόντρα στους Νικς.

Εκπληκτικό ξεκίνημα του Μπλέικ Γκρίφιν που δείχνει να έχει... απογειώσει το παιχνίδι του.

Blake Griffin is the 6th player in @DetroitPistons history to record a 50-point game.

He started 0-6 on free throw attempts but made his last 5, including the game-winning FT in OT.

It is the 1st 50-point game by a Pistons player since Richard Hamilton in 2006 vs Knicks. pic.twitter.com/za82zO4Wxn

