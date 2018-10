Πόσα θες να μας... τρελάνεις ρε Ντόντσιτς! (vid)

Είναι απόλαυση να τον βλέπεις να παίζει.

Ο Λούκα Ντόντσιτς κάνει τη ζωή δύσκολη των Μπουλς

Χόλιντεϊ και Λόπεζ... ψάρωσαν στην προσποίηση του Σλοβένου και ο τελευταίος βρήκε την ευκαιρία να δώσει μια όμορφη ασίστ στον ΝτεΆντρε Τζόρνταν.

Τι κάνεις ρε άνθρωπε!

It was there and then... wait how'd it get to DJ? pic.twitter.com/1BLiJDh1GL

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 23 Οκτωβρίου 2018