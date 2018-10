Όταν ο Στερν επέβαλλε dress code στο ΝΒΑ! (pics)

Ο Τζέισον Ρίτσαρντσον ανέφερε πως το dress code στοχεύει τους μαύρους παίκτες του ΝΒΑ, ενώ ο Άλεν Άιβερσον είχε δηλώσει πως το dress code δεν τον αφήνει να δείξει ποιος είναι, δεν του δίνει τη δυνατότητα να εκφράσει τον εαυτό του.

Ο Φιλ Τζάκσον ήταν υπέρμαχος αυτής της αλλαγής, καθώς είχε πει: «Οι παίκτες ντύνονται σαν κρατούμενοι τα τελευταία 5-6 χρόνια. Σαν γκάνγκστερ. Είναι ώρα να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε αυτό»

On this day in 2005: David Stern institutes the NBA dress code. pic.twitter.com/ZZgLxG73Dn

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 17 Οκτωβρίου 2018