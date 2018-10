Η συνήθεια που έγινε λατρεία (vids & pics)

Είναι χωρίς αμφιβολία η κυρίαρχη ομάδα στο NBA την τελευταία πενταετία, διάστημα στο οποίο έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, τα δύο συνεχόμενα και είναι φαβορί και για το φετινό. Φυσικά μιλάμε για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με τους... πολεμιστές να παραλαμβάνουν κόντρα στους Θάντερ στο πρώτο τους παιχνίδι για τη νέα χρονιά, τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών. Με το «Oracle Arena» να είναι κατάμεστο, ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ έκανε την απονομή.

Αρχικά δόθηκαν στους ιδιοκτήτες Τζο Λέικομπ και Πήτερ Γκάμπερ και στην συνέχεια σε όλα τα μέλη της ομάδας. Ο Στιβ Κερ ήταν από αυτούς που αποθεώθηκαν περισσότερο, καθώς από το 2014 που έχει αναλάβει τους Ουόριορς τους έχει αλλάξει εντελώς την εικόνα, ενώ αποθεώθηκαν και οι Στεφ Κάρι με τον Κέβιν Ντουράντ.

Μετά την απονομή οι πρωταθλητές αφού επεξεργάστηκαν το νέο δαχτυλίδι, το οποίο διάφερει από τα προηγούμενα όπως θα δείτε και στο σχετικό βίντεο, άρχισαν το ζέσταμα γιατί υήρχε και ο αγώνας με τους Θάντερ...

First reversible championship ring ever! Jason of Beverly Hills coming through with some innovative work in the championship hardware department. #DubNation pic.twitter.com/wlxCXZQuQw

— Golden State Warriors (@warriors) October 17, 2018