Συνεχίζει να κάνει τα... μαγικά του ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο γκαρντ των Μάβερικς κατάφερε να μας δείξει για άλλη μια φορά τα κόλπα του, αφού μέτρησε 18 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ στο ματς απέναντι στους Χόρνετς.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του απίθανου Σλοβένου

Luka Doncic closes out his 1st #NBAPreseason with 18 PTS, 4 AST for the @dallasmavs. #NBARooks pic.twitter.com/uCfNozMkh4

— NBA (@NBA) 13 Οκτωβρίου 2018