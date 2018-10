To NBA αποφάσισε: «Ο Χάρντεν δεν έκανε βήματα!» (vid)

Συγκεκριμένα είχε φέρει τη μπάλα πίσω από την πλάτη και με ένα πλαϊνό τζαμπ-στοπ «εκτέλεσε» για το 9ο τρίποντο της στατιστικής του.

Πολλοί θεώρησαν ότι έκανε βήματα, αλλά με σχετικό «τιτίβισμα», το ΝΒΑ έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους!

«Είναι νόμιμο. Παρά το γεγονός ότι ο Τζέιμς περνάει τη μπάλα πίσω από την πλάτη του, κάνει μόνο δύο βήματα πριν την μαζέψει με το χέρι του. Και έτσι δεν είναι βήματα....» ανέφερε χαρακτηριστικά.

This is a legal play. Although James puts the ball behind his back, he only takes two steps after the gather of the ball and therefore it is NOT a travel. https://t.co/i1hU3b4zuQ

— NBA Official (@NBAOfficial) 10 Οκτωβρίου 2018