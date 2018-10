Είναι ένας εκ των κορυφαίων πασέρ της λίγκας και το απέδειξε για άλλη μια φορά.

Ο Ραζόν Ρόντο κατάφερε να μοιράσει 10 ασίστ κόντρα στους Κλίπερς, κάνοντας πιο εύκολη τη ζωή των συμπαικτών του, σε ένα ματς που δεν είχαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Δείτε το show του Ρόντο

Rajon Rondo dishes out 10 ASTS for the @Lakers in Anaheim. #NBAPreseason pic.twitter.com/trOX6bkOQI

— NBA (@NBA) 7 Οκτωβρίου 2018