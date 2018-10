Σμιθ σε Σμαρτ: «Θεατρίνε συνάντησε με στον... δρόμο» (pic)

Ο Μάρκους Σμαρτ ανέφερε πως περιμένει τον Τζέι Αρ Σμιθ στον δρόμο για να λύσουν τις διαφορές τους, με τον παίκτη των Καβς να αποδέχεται, χαριτολογώντας την πρόκληση μέσω twitter.

Επίσης κατηγόρησε τον γκαρντ των Σέλτικς πως κάνει θέατρο, ενώ ανέφερε πως δεν πρέπει να θεωρούν τον Σμαρτ σκληρό.

«Ο Σμαρτ θεωρεί πως είναι σκληρός, αλλά οδηγεί την λίγκα στις βουτιές. Δεν γίνεται να κάνει τόσο θέατρο και μετά να λες ότι είσαι σκληρός. Πώς γίνεται αυτό; Μετά εξαρτάται από τους συμπαίκτες σου. Δεν ήρθε να παίξει μπάσκετ σήμερα. Του είπε ο προπονητής του ότι πρέπει να παίξει και εκνευρίστηκε και ύστερα προσπάθησε να ξεσπάσει σε κάποιον άλλο. Δεν θα χάσω λεφτά για να παλέψω με τον Μάρκους Σμαρτ. Δεν θα χάσω λεφτά για του τατουάζ μου, άρα γιατί να χάσω από αυτόν;», ήταν τα λόγια του, αλλά στο twitter έδειχνε έτοιμος για μάχη εκτός παρκέ.

Meet me on street damn the back!! https://t.co/oP2jsVcyUc

— JR Smith (@TheRealJRSmith) 7 Οκτωβρίου 2018