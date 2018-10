Ρόντο: Ένα... πειραχτήρι που λατρεύει τις βολές! (vid)

Είσαι ωραίο τυπάκι Ραζόν Ρόντο.

To Lakeshow μάζεψε διάφορες αστείες στιγμές του γκαρντ των λιμνανθρώπων στις βολές και τις παρουσίασε για να μην ξεχνά κανείς την τρέλα του Ραζόν.

Ο γκαρντ των Λέικερς είχε σκουπίσει τον ιδρώτα του στη μπάλα πριν από μια βολή του Ντρέιμοντ Γκριν, ενώ είχε... ψαρώσει όλους τους παίκτες που περίμεναν για το ριμπάουντ.

Άλλες φορές δίνει το χέρι στους αντιπάλους που ευστοχούν, αλλά κανείς δεν ανταποκρίνεται.

Απολαύστε τον Ρόντο

Rajon Rondo does some peculiar things at the free throw line. #Lakers pic.twitter.com/89E8CzwSMK

