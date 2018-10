Ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι από το οποίο δεν λείπουν τα εντυπωσιακά καλάθια στο ΝΒΑ! Συγκεκριμένα, ο Κόλισον για τους Πέισερς, ενώ... έπεφτε κατάφερε να σκοράρει και να πάρει το φάουλ απέναντι στους Ρόκετς.

Darren Collison flips it up and in! #NBAPreseason

