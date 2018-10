Ανεβάζει στροφές ο ΛεΜπρόν (vid)

Το Staples Center θα είναι το νέο... βασίλειο του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον «Βασιλιά» να αποθεώνεται από τον κόσμο στον πρώτο του αγώνα μέσα στο σπίτι του κόντρα στους Νάγκετς για την preseason. Ο ίδιος από την πλευρά του θέλησε να προσφέρει και λίγο θέαμα και το έκανε ειδικά στην φάση που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, όταν διέσχισε όλο το γήπεδο και κάρφωσε με μανία στο καλάθι του αντιπάλου.

LeBron goes coast to coast for the #LakeShow (: @SpectrumSN & TNT) pic.twitter.com/Brm5FlCrLG

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 3, 2018