Ο σούπερ σταρ των Πέλικανς, στο ματς με τους Μπουλς είχε δύο καρφώματα στην πρώτη περίοδο. «Παλιά του τέχνη κόσκινο» δηλαδή.

Anthony Davis finished the 1st half with two slams! #NBAPreseason pic.twitter.com/Z002boCGo7

— NBA (@NBA) October 1, 2018