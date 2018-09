Στα πρώτα λεπτά της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης των Μάβερικς με τους Ντακς ο Λούκα Ντόντσιτς σκόραρε κάνοντας το 7-3 για την ομάδα. Ο Σλοβένος μάζεψε την μπάλα σε μια χαμένη επίθεση των αντιπάλων, διένυσε όλο το γήπεδο και πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο ΝΒΑ - έστω κι αν αυτό δεν είναι σε επίσημο ματς.

Welcome to the NBA, Luka Doncic! #NBAPreseason pic.twitter.com/Tqkik9Hgy2

— NBA (@NBA) September 30, 2018