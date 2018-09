O Μπάτλερ είπε «όχι» στον Θιμποντό! (pic)

Σύμφωνα με το ESPN και τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο σταρ του ΝΒΑ δεν θέλει να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Τίμπεργουλβς, παρά το γεγονός ότι ο Τομ Θιμποντό προσπάθησε να τον μεταπείσει.

Μάλιστα ζήτησε από τον οργανισμό της Μινεσότα να τον κάνουν το συντομότερο δυνατόν trade αλλά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει εάν και εφόσον οι Τίμπεργουλβς δεν πάρουν τα ανταλλάγματα που θέλουν.

Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να παραμείνει για πολύ καιρό εκτός ομάδας, ακόμα και αν χρειαστεί να φτάσει... ο κόμπος στο χτένι. Δηλαδή η τελευταία μέρα της trade deadline τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Πάντως ο Βοϊναρόφσκι άφησε και ένα παραθυράκι ανοικτό εξηγώντας ότι «ο Θιμποντό δεν θα τα παρατήσει τόσο εύκολα...»

The latest on Jimmy Butler-Minnesota trade talks, including Sacramento’s push to leverage its cap space to take on a contract in a three-way deal and gather draft assets. https://t.co/ZHISZqIoiP

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 Σεπτεμβρίου 2018