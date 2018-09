Ο Κάζινς έφτιαξε γήπεδο στην γενέτειρά του! (pics)

Από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είχε γνωστοποιηθεί πως ο ψηλός των Ουόριορς θα κάνει δωρεά ύψους $253.000, για να δημιουργήσει ένα γήπεδο στην Αλαμπάμα.

Η Ένωση Παικτών του ΝΒΑ, μάλιστα, τον βοήθησε, προσθέτοντας στο ποσό αυτό $25.000, για να κατασκευαστεί το παρκέ και ό,τι άλλο χρειαζόταν στο Μόμπαϊλ.

Ο Κάζινς βρέθηκε στο «σπίτι» του πριν από λίγες ημέρες και εγκαινίασε το γήπεδο, προσφέροντας πολλά χαμόγελα σε παιδιά.

«Δεν πήγαμε εμείς στον ΝτεΜάρκους και είπαμε "Θα το κάνεις αυτό;". Εκείνος ήρθε και είπε "Είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσουμε και να δω αν μπορούμε να το κάνουμε μαζί". Είχε ήδη στο μυαλό του τι ήθελε και απλά εμείς έπρεπε να πούμε το "ναι"», ήταν τα λόγια του Δημάρχου, Σάντι Σίμπσον.

Another successful weekend in the books! See you next year!#LoyaltyisLove pic.twitter.com/nc5yKQjsXI

— DeMarcus Cousins (@boogiecousins) 16 Σεπτεμβρίου 2018