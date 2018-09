Πήραν Σλόαν οι Νάγκετς (pic)

Ενίσχυση στα γκαρντ για τους Νάγκετς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο βετεράνος γκαρντ Ντόναλντ Σλόαν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ντένβερ και θα βρεθεί στο training camp της ομαδας.

Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός πως ο Αϊζάια Τόμας συνεχίσει την αποθεραπεία στο ισχίο.

As Isaiah Thomas continues to rehab his hip, Denver is signing veteran guard Donald Sloan to a training camp deal, league sources tell ESPN. Denver has 15 guaranteed contracts.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 19 Σεπτεμβρίου 2018