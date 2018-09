Συνάντηση Θιμποντό με Μπάτλερ! (pic)

Τα πάντα στη Μινεσότα στρέφονται τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από τον Τζίμι Μπάτλερ και το ενδεχόμενο να γίνει trade από τους Τίμπεργουλβς πριν... αποχωρήσει ως free agent το επόμενο καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Θιμποντό ταξιδεύει ο ίδιος στο Λος Άντζελες προκειμένου να συναντήσει τον σταρ του ΝΒΑ και να συζητήσουν για το μέλλον του στην ομάδα.

Minnesota's Tom Thibodeau is traveling to Los Angeles to meet with Jimmy Butler today, league sources tell ESPN. Original plan had been a meeting in Minneapolis, but that changed in the past 24 hours.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 Σεπτεμβρίου 2018