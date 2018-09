Ο ΛεΜπρόν έφτιαξε ντοκιμαντέρ για τον Μοχάμεντ Άλι! (vid)

H εταιρεία παραγωγής του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Μάβερικ Κάρτερ, Spring Hill Entertainment θα προβάλει ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον Μοχάμεντ Άλι με τίτλο «Whats my name».

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στο HBO και θα περιλαμβάνει 2 μέρη. Ένα τρέιλερ 40 δευτερολέπτων ήδη έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας από το HBO Sports

Σκηνοθέτης του θα είναι ο Antoine Fuqua, που έχει γυρίσει το «Training Day» και το «The Equilizer 2» με πρωταγωνιστή τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ο θρύλος της πυγμαχίας, Μοχάμεντ Άλι πέθανε σε ηλικία 74 ετών τον Ιούνιο του 2016, μετά από μάχη 32 χρόνων με τη νόσο Πάρκινσον.

The Greatest, like you’ve never seen him before.

From @KingJames and @mavcarter’s @SpringHillEnt and director Antoine Fuqua, HBO Sports presents: What's My Name | Muhammad Ali. Coming in 2019. pic.twitter.com/OODplclxww

— HBO (@HBO) 15 Σεπτεμβρίου 2018