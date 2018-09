Στο Hall Of Fame και ο Ρέι Άλεν (vids)

Ένας ακόμα θρύλος του ΝΒΑ βρίσκεται από τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Hall Of Fame. Ο Ρέι Άλεν, μπήκε σε αυτή τη λίστα όπου φυσικά υπάρχει και ο Νίκος Γκάλης.

Ο δύο φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ και πρώτος σε τρίποντα στην ιστορία, παρουσιάστηκε από τον Ρέτζι Μίλερ.

Ray Allen has some special words for @ReggieMillerTNT . #18HoopClass pic.twitter.com/Kxi1tlkFxL

-5th overall pick in the 1996 Draft

-Most 3s made in @NBAHistory

-2x @NBA champion

-10x All-Star

Ray Allen. Hall of Famer. #18HoopClass pic.twitter.com/Eg3UF9my6D

— NBA Draft (@NBADraft) 8 Σεπτεμβρίου 2018