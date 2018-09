Ο... σεσημασμένος σουτέρ Ρέι Άλεν ετοιμάζεται να μπει στο Hall Of Fame και το ΝΒΑ έφτιαξε video για τον πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Σέλτικς και τους Χιτ.

Δείτε το πρώτο καλάθι στην καριέρα του (σε ματς των Μπακς απέναντι στον Άιβερσον και τους Σίξερς) και το τελευταίο στο Game 5 των τελικών του 2014 (Χιτ κόντρα στους Σπερς).

Απολαύστε τα καλάθια

The first and final bucket from @Hoophall inductee Ray Allen! #18HoopClass pic.twitter.com/9ci396c0lt

— NBA History (@NBAHistory) 6 Σεπτεμβρίου 2018