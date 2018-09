Το περιοδικό Forbes είχε κατατάξει τον ντε Βος στο νούμερο 60 των πλουσιότερων ανθρώπων στις ΗΠΑ και στο νούμερο 205 ανά τον κόσμο αφού η περιουσία του ανερχόταν στα 5.1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 1991 αγόρασε τους Ορλάντο Μάτζικ για 85 εκατομμύρια δολάρια.

It is with great sadness that we announce, Orlando Magic Senior Chairman Richard M. DeVos passed away today at the age of 92.#LoveYaRich pic.twitter.com/1ZbEUlXwlA

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) 6 Σεπτεμβρίου 2018