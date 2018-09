To TOP 5 του Άλεν με κάθε ομάδα του! (vid)

Θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ, ενώ η καριέρα του είναι γεμάτη επιτυχίες και μεγάλα καλάθια.

Ο Ρέι Άλεν θα μπει στο Hall Of Fame (τάξη του 2018) και έτσι το ΝΒΑ έφτιαξε video με τις 5 καλύτερες φάσεις του σε Σέλτικς, Σούπερσονικς, Μπακς και Χιτ.

Φυσικά ξεχωρίζει το καθοριστικό τρίποντο που έσωσε το Μαϊάμι κόντρα στους Σπερς στον 6ο τελικό του 2013.

Απολαύστε

Ray Allen's TOP 5 PLAYS with each team! #18HoopClass Ceremony: 7pm/et Friday on @NBATV pic.twitter.com/0NADpjaFVJ

— NBA (@NBA) 6 Σεπτεμβρίου 2018