Για 16η σερί σεζόν στους Χιτ ο Χάσλεμ! (pic)

Νορβηγία - Κύπρος! Με υψηλές αποδόσεις και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Δεν μπορεί να αποχωριστεί τους Χιτ ο Ουντόνις Χάσλεμ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο βετεράνος φόργουορντ που... πάτησε τα 38, θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο 2.4 εκατ. δολαρίων με το Μαϊάμι και θα βρίσκεται στην ομάδα του Σποέλστρα για 16η σερί σεζόν (δεν έχει φύγει ποτέ από τους Χιτ).

Την περσινή σεζόν έπαιξε μόλις σε 14 ματς, ενώ ο τρίτος παλιότερος που συνεχίζει σε όλο το ΝΒΑ, μετά τους Βινς Κάρτερ και Ντιρκ Νοβίτσκι.

Με τους Χιτ έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα! Το χαρακτηριστικό σουτάκι του από τα 5 μέτρα με το οποίο βγάζει το... παντεσπάνι του όλα αυτά τα χρόνια, θα το δούμε και τη νέα σεζόν.

Sources: Udonis Haslem reached agreement on a one-year, veteran’s minimum deal to return to the Miami Heat for his 16th NBA season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 6 Σεπτεμβρίου 2018