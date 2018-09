Ο 26χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για τρία χρόνια και συγκεκριμένα σε 76 ματς στο σύνολο.

Με 14,1 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο μέτρησε 2,5 πόντους, 2,4 ριμπάουντ με 35% στα σουτ εντός παιδιάς.

Josh Huestis has secured a training camp invite with the Spurs, per a source.

— Fred Katz (@FredKatz) 5 Σεπτεμβρίου 2018