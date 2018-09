Κερ: «Φέντερερ, όπως... Κάρι»! (vid)

Ο προπονητής των Ουόριορς παρακολούθησε τον αγώνα του κορυφαίου τενίστα με τον Τζον Μίλμαν, για τον 4ο γύρο του US Open.

Φυσικά κι έγινε αντιληπτός και ο ρεπόρτερ τον πλησίασε και τον ρώτησε «Καθόμαστε στην περιοχή 23. Βλέπετε καμία ομοιότητα του Φέντερερ με τον Μάικλ Τζόρνταν;».

Ο Κερ απάντησε: «Σίγουρα οι κορυφαίοι όλων!», για να προσθέσει: «Αυτόν που μου θυμίζει βασικά είναι ο Στεφ Κάρι. Είναι τόσο άνετος, ζει μια ζωή χαοτική, αλλά είναι χαλαρός. Έχει μια όμορφη οικογένεια, αγαπάει το παιχνίδι, αγαπάει την ζωή του, είναι απλά κουλ. Είναι ο Στεφ!».

"Who he reminds me of actually is Steph Curry ... He's just cool. Just like Steph."

—Steve Kerr on Roger Federer at the US Open pic.twitter.com/fkzm6Nwf3g

— ESPN (@espn) 4 Σεπτεμβρίου 2018