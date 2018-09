Free agent o Ντενγκ (pic)

Δεν συνεχίζει στους Λέικερς ο Λούολ Ντενγκ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Σουδανός είναι πλέον free agent, αφού συμφώνησε με τους λιμνάνθρωπους για το buyout.

Αν εξαντλούσε το συμβόλαιο του με την ομάδα του Λος Άντζελες, θα έπαιρνε 36.8 εκατομμύρια για τα επόμενα δύο χρόνια.

