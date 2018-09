Απίθανο σκηνικό σε ένα κατάμεστο γηπεδάκι μπάσκετ στο Παρίσι. Ο κόσμος, είχε γεμίσει το γήπεδο καθώς γνώριζε πως θα δει από κοντά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ωστόσο δεν περίμενε να το ζήσει με αυτό τον τρόπο...

Ο «βασιλιάς», έκανε την είσοδό του στο γήπεδο χορεύοντας κι έδειξε πως το έχει εξίσου καλά και σε αυτό το κομμάτι με τον κόσμο να τον αποθεώνει!

LeBron surprises fans at the @parisiangames in Paris!

(Via @ernieramos/IG) pic.twitter.com/3lRAl6vB9C

— Ballislife.com (@Ballislife) 31 Αυγούστου 2018