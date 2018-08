Γιατί το νέο γήπεδο των Μπακς είναι το καλύτερο στο ΝΒΑ! (pics & vids)

Από τις 26 του περασμένου Μαρτίου όταν το τμήμα επικοινωνίας των Μπακς «άναψε το πράσινο φως» για ένα “tour” στην υπό κατασκευή τότε νέα έδρα της ομάδας αποκλειστικά για τους αναγνώστες του gazzetta.gr, μέχρι τις 26 Αυγούστου, πέρασαν 5 μήνες στην διάρκεια των οποίων μπήκαν οι τελευταίες πλην όμως, καθοριστικές «πινελιές» πριν το υπερσύγχρονο “Fiserv Forum” ανοίξει τις πύλες του για το κοινό. Το προαναφερθέν διάστημα, αποδείχτηκε άκρως κομβικό έτσι ώστε, τα «ελάφια» να μην διαθέτουν μόνο τον πλέον υποσχόμενο και ανερχόμενο star του ΝΒΑ, αλλά πλέον και μακράν, το πιο σύγχρονο γήπεδο του κορυφαίου πρωταθλήματος.

«Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, όσον αφορά στο κατασκευαστικό κομμάτι, είναι ο συνδυασμός της πολυτέλειας με το μοντέρνο στοιχείο! Το κτίριο σου δίνει την αίσθηση ότι στο κέντρο της πόλης, έχει κατέβει ξαφνικά ένα τεράστιο διαστημόπλοιο, που σου κόβει την ανάσα με την όμορφη αρχιτεκτονική, την εκπληκτική θέα της πόλης και την αστραφτερή προσοχή των κατασκευαστών, σε κάθε είδους λεπτομέρεια!», μας λέει αρχικά ο βασικός beat writer της Journal Sentinel, o οποίος έδωσε το παρών στα προχθεσινά εγκαίνια μαζί με ακόμη σχεδόν 65.000 (!) κατοίκους της πόλης του Ουισκόνσιν, που βάσει των στοιχείων που έδωσαν οι Μπακς (για την ακρίβεια 64.639) στην δημοσιότητα, έβγαλαν εισιτήριο για την εκδήλωση.

Watch @FiservForum rise from the ground in just 60 seconds!! pic.twitter.com/O54GkR9puN

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Αυγούστου 2018