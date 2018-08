Επιλέγει... Νεμπράσκα ο γιος του Ντουέιν Ουέιντ (pics)

Συγκεκριμένα ανέβασε την προσφορά της υποτροφίας, κάτι που αποκάλυψε και ο ίδιος ο Ζαΐρ μέσω των social media.

Που «κολλάει» η ηθοποιός Γκαμπριέλ Γιούνιον και σύζυγος του πατέρα του; Απλούστατα είναι γέννημα θρέμμα της Ομάχα, της μεγαλύτερης πόλη της Νεμπράσκα, ενώ και εκείνη με τη σειρά της είχε πάει στο ίδιο κολέγιο.

Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι φορές που και ο Ντουέιν Ουέιντ έχει εμφανιστεί με φανέλα της ομάδας του Νεμπράσκα, έστω και αν ήταν του football.

We'll be at the home opener & it will be Zaire's 1st time seeing the sea of red in person & seeing what our fans are like. #Nebraksa let's show him how we do #GoBigRed oh & I'm willing to loan him my Tommie Frazier jersey, @DwyaneWade doesnt even get to wear my jersey https://t.co/UWoKKZeN1N

— Gabrielle Union (@itsgabrielleu) 21 Αυγούστου 2018