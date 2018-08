Ψηφίσατε: Ράσελ, ο κορυφαίος αριστερόχειρας NBAer! (poll)

Το gazzetta.gr παρουσίασε 10 περιπτώσεις και κάλεσε τους αναγνώστες του να αναδείξουν τον καλύτερο αριστερόχειρα ever στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, με τον βετεράνο σέντερ να συγκεντρώνει το 51% σε σύνολο 4.333 ψήφων.

Ο Μπιλ Ράσελ δεν γεννήθηκε για να γίνει σπουδαίος αλλά για να κάνει σπουδαία πράγματα. Η σπουδαιότητα και η φήμη δεν τον ενδιέφεραν σε ατομικό επίπεδο, τουλάχιστον. Σκοπός του ήταν να υπηρετήσει, να διαφυλάξει και να περάσει τις αρχές του στο άθλημα που αγάπησε αφού αξιακό του σύστημα ήταν πάνω από τη δόξα, τα χρήματα και τα πρωταθλήματα που κατέκτησε.

Είναι μόλις ένας από τους επτά all-time παίκτες που έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στο NCAA, δαχτυλίδι στο ΝΒΑ και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Βασικό μέλος της δυναστείας των Σέλτικς με 11 πρωταθλήματα και πέντε τίτλους MVP. Είχε 20+ πόντους μ.ό. σε 10 σερί σεζόν.

Καριέρα ως παίκτης

1956-'69 Μπόστον Σέλτικς

Διακρίσεις

11x Πρωταθλητής ΝΒΑ (1957, 1959–1966, 1968, 1969)

5× NBA MVP (1958, 1961–1963, 1965)

12× NBA All-Star (1958–1969)

NBA All-Star Game MVP (1963)

3× All-NBA First Team (1959, 1963, 1965)

8× All-NBA Second Team (1958, 1960–1962, 1964, 1966–1968)

NBA All-Defensive First Team (1969)

4× Πρώτος ριμπάουντερ ΝΒΑ (1958, 1959, 1964, 1965)

NBA 50th Anniversary Team

NBA 35th Anniversary Team

NBA 25th Anniversary Team

2× NCAA champion (1955, 1956)