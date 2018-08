«Υπογράφει σήμερα στους Ρόκετς ο Καρμέλο» (pic)

Κάτοικος Χιούστον θα γίνει επίσημα ο «Μέλο»!

Ο 34χρονος φόργουορντ θα βάλει σήμερα (13/08) την υπογραφή τουσ το συμβόλαιο (1/$2.4) που τού προσφέρουν οι «ρουκέτες», όπως ενημέρωσε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Μάλιστα, βρίσκεται ήδη στην πόλη του Τέξας και περνά από εξετάσεις.

Free agent Carmelo Anthony plans to sign his one-year, $2.4M deal with the Houston Rockets today, league sources tell ESPN. He traveled to Houston and he’s completing his physical.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 Αυγούστου 2018