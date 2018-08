Ο Ράντοντσιτς υπερασπίστηκε τον Ντόντσιτς και την... είπε στον Πόρτερ Τζούνιορ (pic)

«Αυτό είναι άθλιο. Ο Λούκα είναι ο πιο υπερτιμημένος άνθρωπος που έχω δει ποτέ στη ζωή μου», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την φωτογραφία που έδειχνε τον Ντόντσιτς φαβορί για το βραβείο «Rookie of the Year».

Αυτό ήταν κάτι που... άρεσε στον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος το πάτησε το like του.

Ο Ντίνο Ράντοντσιτς είδε το σχετικό άρθρο και σχολίασε... καυστικά για τον παίκτη των Νάγκετς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στη μέση την προηγούμενη χρονιά: «Ο MVP της Euroleague δεν μπορεί να είναι υπερτιμημένος. Ένας τραυματισμένος παίκτης, που δεν έχει παίξει 5 παιχνίδια στο κολέγιο, όμως, μπορεί να είναι».

MVP of Euroleague can’t be overrated. A injured player who has not played 5 college games can be overrated. #Facts https://t.co/OWOzb6UUx7

— Dino Radončić (@DinoRadoncic6) 10 Αυγούστου 2018