Ο Καρμέλο Άντονι θα είναι παίκτης των Ρόκετς τη νέα σεζόν και δεν θα προλάβει να παίξει ούτε ματς με τους Χοκς.

Ο Μέλο είχε γίνει ανταλλαγή και κατέληξε στην Ατλάντα, με τον Σρέντερ να πηγαίνει στην Οκλαχόμα, αλλά πλέον κυκλοφορεί... ελεύθερος.

Πάντως τα «γεράκια» έφτιαξαν φανέλα με το όνομα του, κάτι που έδειξαν στους φίλους του μέσω twitter.

Hey @carmeloanthony your jersey is on it’s way...good luck, fam! pic.twitter.com/Yzh04ZUzSp

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 9 Αυγούστου 2018