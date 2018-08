Μπούκερ: «Ανήκω στο ΝΒΑ, θα επιστρέψω σύντομα»! (pic)

«Μολονότι γνωρίζω ότι ανήκω στο ΝΒΑ, είμαι ενθουσιασμένος να ανακοινώσω ότι θα παίξω στην Κίνα την επόμενη σεζόν. Το καλοκαίρι δεν κύλησε όπως περίμενα όμως σας διαβεβαιώνω ότι θα επιστρέψω σύντομα στο ΝΒΑ για να... τρομοκρατήσω τους ανθρώπους» ήταν το μήνυμά του στο Twitter.

Ο Μπούκερ υπέγραψε συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Shanxi Brave Dragons, έχοντας 6.9 πόντους και 5.5 ριμπάουντ μ.ό. καριέρας σε 532 αγώνες.

Although I know I belong in the NBA, I’m excited to announce that I’ll be heading to China this upcoming season. The summer didn’t pan out as I hoped, but I assure you that I’ll be back on a NBA floor terrorizing people again soon enough.

— Trevor Booker (@35_Fitz) 8 Αυγούστου 2018