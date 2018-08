«Τα 15 πράγματα που δεν ξέρετε για την Dream Team»! (vid)

Η Dream Team έκανε το τέλειο 8-0 στη διοργάνωση. Κυριάρχησε των αντιπάλων της, επικρατώντας με διαφορά 43.8 πόντων μ.ό.

Σκόραρε περισσότερους από 100 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Είχε 117.3 πόντους μ.ό. στην επίθεση, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη ομάδα που έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Μάικλ Τζόρνταν έπρεπε να φορέσει τον αριθμό 9 επειδή όλες οι φανέλες είχαν αριθμούς 1-15.

Ο Τζον Στόκτον ήταν ο μοναδικός που είχε τον ίδιο αριθμό στη φανέλα με την ομάδα του στο ΝΒΑ (12).

Ο Πάτρικ Γιούιν φόρεσε τον αριθμό φανέλας στη Dream Team (6) όταν έπαιξε για τους Ορλάντο Μάτζικ το 2002.

Ο κόουτς της Dream Team, Τσακ Ντέιλι δεν κάλεσε ούτε ένα τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σε μια ομάδα γεμάτη All-Stars, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ ηγήθηκε στην επίθεση έχοντας 18 πόντους μ.ό. Ο Τζόρνταν μέτρησε 14.9 πόντους μ.ό.

Η Dream Team δεν έμεινε με τους υπόλοιπους αθλητές στο Ολυμπιακό Χωριό, αντίθετα διέμεινε στο Ambassador Hotel στη Βαρκελώνη για λόγους ασφαλείας.

Ο Λάρι Μπερντ και ο Μάτζικ Τζόνσον ήταν οι αρχηγοί της Dream Team.

Ο Μπερντ ήταν ο γηραιότερος παίκτης (35). Αποσύρθηκε 10 μέρες έπειτα από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ο Κρίστιαν Λέτνερ του Duke ήταν ο νεότερος παίκτης εκείνης της ομάδας (22). Ήταν τέσσερα χρόνια νεότερος από τον Σκότι Πίπεν και τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον.

Ο Καρλ Μαλόουν πέτυχε τους πρώτους πόντους της Dream Team.

Η ομάδα εισήχθη στο Hall of Fame το 2010.

Όλοι οι παίκτες (με εξαίρεση τον Λέτνερ) εισήλθαν στο Hall of Fame σε ατομικό επίπεδο καθώς και οι τρεις από τους τέσσερις προπονητές της Dream Team!

