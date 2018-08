«Στους Τίμπεργουλβς ο Νάναλι»! (pic)

Το... μυστήριο της επόμενης ομάδας του Αμερικανού γκαρντ/φόργουορντ λύθηκε.

Ο Νάναλι θα συνεχίσει την καριέρα στους στους Τίμπεργουλβς, καθώς όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος του «Yahoo Sports», Σαμς Τσαράνια, ο 28χρονος παίκτης ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Μινεσότα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο απόφοιτος του Santa Barbara αγωνίστηκε στην Φενέρ την τελευταία διετία, ενώ είχε βρεθεί ξανά στο ΝΒΑ, αφού το 2014 πέρασε από Χοκς και Σίξερς.

Δημοσιεύματα τον ήθελαν να κλείνει στην Μπασκόνια, ωστόσο οι Βάσκοι απέσυραν το ενδιαφέρον τους, αφού είχαν ενημερωθεί πως ο Αμερικανός έψαχνε ομάδα στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Euroleague standout James Nunnally has agreed to a two-year deal with the Minnesota Timberwolves, league sources tell Yahoo Sports.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 7 Αυγούστου 2018