Ο 34χρονος πρώην φόργουορντ/σέντερ θα έχει πλέον χρέη τζένεραλ μάνατζερ στην θυγατρική ομάδα των Ουίζαρντς, Capital City Go-Go.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Μενσά - Μπονσού ήταν scout στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Τζάρελ Κρίστιαν ανακοινώθηκε στην θέση του προπονητή.

OFFICIAL: Go-Go name Pops Mensah-Bonsu as GM, Jarell Christian as Head Coach

— Capital City Go-Go (@CapitalCityGoGo) 7 Αυγούστου 2018