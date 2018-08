Ο 28άχρονος πρώην σέντερ των Πίστονς (2010-15), των Μπακς (2015-17), των Σανς (2017-18) και των Σέλτικς (2017-18) μετράει 13.7 πόντους και 8.6 ριμπάουντ μ.ό. σε 589 αγώνες στη regular season.

Σύμφωνα με τον Shams Charania του Yahoo, η νέα σεζόν θα τον βρει στο Τορόντο με τη φανέλα των Ράπτορς για 2.2 εκατομμύρια δολάρια.

Free agent Greg Monroe has agreed to a deal with the Toronto Raptors, league sources tell Yahoo.

