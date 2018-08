Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χλεύασε τον 33χρονο αθλητή για το IQ του, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις παικτών του ΝΒΑ, αλλά και του Μάικλ Τζόρνταν.

Την στήριξή του στον «Βασιλιά» έδειξε τώρα και ο Στεφ Κάρι, ο οποίος έγραψε απλά στο twitter: «Συνέχισε ό,τι κάνεις ΛεΜπρόν».

