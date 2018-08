Η γιορτή του μπάσκετ έγινε στην «Sun Arena», η οποία φιλοξένησε τους «αστέρες» του ΝΒΑ!

Για τρίτη σερί, η «Ομάδα του Κόσμου» ήταν αυτή που αναδείχθηκε νικήτρια, αφού επικράτησε της Αφρικής με 96-92.

Πρωταγωνιστής της Team World ο Γκαλινάρι, που μέτρησε 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ και πήρε το βραβείο του MVP.

Για την Team Africa, σόου έδωσε ο Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στους θεατές βρέθηκαν οι Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Ντικέμπε Μουτόμπο και Καρμέλο Άντονι.

Team Africa: Λουόλ Ντενγκ, Ίαν Μαχίμι, Αλ-Φαρούκ Αμίνου, Μπίσμακ Μπιγιόμπο, Τσέικ Ντιάλο, Τζοέλ Εμπίντ, Εβάν Φουρνιέ, Σερτζ Ιμπάκα, Τιμοθί Λουάου-Καμπαρό, Πασκάλ Σιάκαμ.

Προπονητής: Τζουάν Χάουαρντ

Team World: Τζον Κόλινς, Τζαβέιλ ΜακΓκι, Ντένις Σμιθ Τζούνιορ, Μάρβιν Ουίλιαμς, Χάρισον Μπαρνς, Ντανίλο Γκαλινάρι, Ρούντι Γκέι, Κρις Μίντλετον, Χασάν Ουάιτσαϊντ.

Προπονητής: Έτορε Μεσίνα

.@gallinari8888 accepts the #NBAAfricaGame MVP trophy after putting up 23 PTS and 8 REB on 9-for-10 shooting in a #TeamWorld victory. pic.twitter.com/QtDelv2jb2 — NBA (@NBA) 4 Αυγούστου 2018

23 PTS / 9-10 FG / 8 REB #NBAAfricaGame MVP pic.twitter.com/Ujlt7Uv5R3 — LA Clippers (@LAClippers) 4 Αυγούστου 2018

Melo and fam courtside at the #NBAAfricaGame! pic.twitter.com/84hDmPjYdK — NBA (@NBA) 4 Αυγούστου 2018

Rudy Gay threads the needle to Harrison Barnes for #TeamWORLD finish! #NBAAfricaGame pic.twitter.com/2AQPx7TBZJ — NBA (@NBA) 4 Αυγούστου 2018

To give back #ThisIsWhyWePlay@officialmutombo gifts a signed jersey to a lucky fan at #NBAAfricaGame pic.twitter.com/0zyWnqYITG — NBA (@NBA) 4 Αυγούστου 2018

After 3 on ESPN2, #TeamWORLD leads #TeamAFRICA 78-68 in the 2018 #NBAAfricaGame! Gallinari: 17 points, 6 rebounds

Embiid: 15 points, 5 rebounds pic.twitter.com/aXVoibbGB9 — NBA (@NBA) 4 Αυγούστου 2018

Danilo Gallinari puts up 12 points on 5/6 shooting to lead #TeamWORLD to 54-47 halftime advantage on ESPN2! #NBAAfricaGame pic.twitter.com/1AzYg29ZIO — NBA (@NBA) 4 Αυγούστου 2018

Khris finishes the oop as the #NBAAfricaGame is underway on ESPN2!! pic.twitter.com/ROJqwtQKpj — Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Αυγούστου 2018