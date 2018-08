''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Στιγμές γέλιου και ξεγνοιασιάς για τον σέντερ των Σίξερς.

Ο 24χρονος Καμερουνέζος βρίσκεται στην Αφρική για το NBA Africa Game και βρήκε λίγο χρόνο για να παίξει μπάσκετ με έναν πιτσιρικά.

Ο Εμπίντ δεν δίστασε να πειράξει τον μικρό, ταπώνοντάς τον δύο φορές, στο τέλος, όμως, την... έπαθε!

@JoelEmbiid with the denial! But wait for the end... pic.twitter.com/qmdhxzLf3x

— NBA (@NBA) 3 Αυγούστου 2018