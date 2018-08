Στο δρόμο που χάραξε ο ΛεΜπρόν: Ο Ρόουζ ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε και πάλι το θέμα των ημερών, με τα εγκαίνια του σχολείου «I Promise». Μια κίνηση, την οποία έκανε από την ανάγκη του να προσφέρει στην κοινωνία.

Στο ίδιο μονοπάτι βαδίζει και ο Ντέρικ Ρόουζ, ο οποίος ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών.

Το «Rose Scholars» θα δώσει την δυνατότητα σε τρία παιδιά των ΗΠΑ (+ Πουέρτο Ρίκο), ηλικίας 18 ετών και κάτω, να κερδίσουν χρήματα και να σπουδάσουν δωρεάν.

Όπως τονίζει ο 28χρονος γκαρντ των Τίμπεργουλβς στην φόρμα αίτησης: «Ο μαθητής πρέπει να έχει: κίνητρο, φιλοδοξία, δημιουργικότητα, οργάνωση, προσπάθεια (στο τελευταίο μετρούν οι βαθμοί του σχολείου)».

Ο νικητής του πρώτου βραβείου θα πάρει $200.000 ($25.000 ανά εξάμηνο για 4 χρόνια), ενώ οι δύο επόμενοι $20.000 το εξάμηνο.

Όπως σημειώνεται, τα χρήματα αυτά θα πάνε αποκλειστικά στην κάλυψη σπουδών.

I'm excited to share the launch of The Rose Scholars program, a scholarship program which seeks to give high school students the opportunity they need to make their dreams a reality.

To apply, check out https://t.co/h1nnPR04TW#RoseScholars2018

— Derrick Rose (@drose) 1 Αυγούστου 2018