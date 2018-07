Παρελθόν από τους Σπερς ο Μπράντον Πολ (pics)

Οι Σπερς άφησαν ελεύθερο τον 27χρονο γκαρντ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα.

Ο Αμερικανός πήγε στην ομάδα του Σαν Αντόνιο πέρυσι και σε 64 ματς είχε κατά μέσο όρο 2.3 πόντους και 1.1 ριμπάουντ σε 9.0 λεπτά.

Ο Πολ, πριν πάει στο ΝΒΑ, αγωνιζόταν στην Ευρώπη και τελευταίος του σταθμός ήταν η Αναντολού Εφές.

The San Antonio Spurs today announced that they have waived guard Brandon Paul.

— San Antonio Spurs (@spurs) 31 Ιουλίου 2018