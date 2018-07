Δώρισε... αυτοκινητάκι στον Χάρντεν ο Πόποβιτς (pic)

Δωράκια στους παίκτες του στην Team USA δίνει ο Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ο head coach των Αμερικανών είχε υποσχεθεί ένα νέο αυτοκίνητο στον νικητή των διαγωνισμό των σουτ και έτσι πλέον ένα κίτρινο αυτοκινητάκι ανήκει στον Τζέιμς Χάρντεν.

Είναι φοβερός τύπος ο Πόποβιτς και το δείχνει και στο minicamp της Team USA

Team USA guard James Harden earned a brand new car for winning a shooting contest. As motivation Pop told the players he'd buy them cars and he delivered with Hot Wheels. That's a sweet ride. #KSATsports pic.twitter.com/xuqx8PIj4h

— Larry Ramirez (@LRam2) 27 Ιουλίου 2018