Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 23χρονος φόργουορντ υπέγραψε για έναν χρόνο με τους Χοκς και μάλιστα με εγγυημένο συμβόλαιο.

Τα δύο τελευταία χρόνια τα πέρασε στην G-League και δη στους Οκλαχόμα Σίτι Μπλου. Στο ΝΒΑ πήρε μέρος σε μόλις 6 ματς.

Free agent forward Daniel Hamilton has agreed to a one-year, guaranteed deal with the Atlanta Hawks, league sources tell ESPN. Hamilton, 22, was on a two-way contract with Oklahoma City last season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 Ιουλίου 2018