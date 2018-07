Νέα προσθήκη στους Μπακς (pic & vid)

Ο 20χρονος γκαρντ υπέγραψε two-way contract με την ομάδα του Μιλγουόκι και θα έχει την ευκαιρία να πάρει πολύτιμες εμπειρίες με τα «ελάφια», αλλά και δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντούβαλ αποφοίτησε από το κολέγιο Duke (10.3π., 5.6ασ.), ενώ δεν έγινε draft.

Στο Summer League αγωνίστηκε με τους Χιούστον Ρόκετς για πέντε ματς.

The Bucks have signed 2017 McDonald's All-American @DatGuy_Trey to a Two-Way contract https://t.co/IaVNk4zbGN

The Bucks newest two-way player, @DatGuy_Trey, dropped 20 PTS to lead the Rockets past the Pacers at #NBASummer!! pic.twitter.com/ZkKIwvy0iv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Ιουλίου 2018