Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 28χρονος γκαρντ θα συμφωνήσει για μία σεζόν με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Πέρυσι αγωνίστηκε σε 69 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 6,9 πόντους, 3,9 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ.

Free agent guard Shelvin Mack and the Memphis Grizzlies are progressing in talks on a one-year deal, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 20 Ιουλίου 2018