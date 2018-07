Τέλος ο Καρμέλο από τους Θάντερ (pic)

Η τριάδα των Ουέστμπρουκ, Τζορτζ και Άντονι δεν λειτούργησε όπως περίμεναν στην Οκλαχόμα κι έτσι αποφάσισαν να αλλάξουν σκεπτικό.

Οι Θάντερ παραχώρησαν τον Καρμέλο Άντονι στους Χοκς μαζί με την επιλογή του ντραφτ του 2022.

Ντένις Σρέντερ και Μάικ Μουσκάλα έκαναν την αντίθετη διαδρομή και πλέον είναι παίκτες των Θάντερ.

Οι Χοκς αποδέσμευσαν τον Καρμέλο με μία μικρή αποζημίωση, γλιτώνοντας χρήματα από το salary cup τους, οι Θάντερ το ίδιο (28.000.000 το συμβόλαιο του «Μέλο») και ο Καρμέλο είναι ελεύθερος να επιλέξει την ομάδα της αρεσκείας του με τους Χιούστον Ροκετς να είναι το φαβορί.

