O NτεΡόζαν συνέχισε την... κατάρα με το «ΝΒΑ2Κ»! (pics)

Όταν γίνεσαι εξώφυλλο στο ΝΒΑ2Κ πρέπει να ξέρεις τι σε περιμένει.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν που ήταν το εξώφυλλο στο ΝΒΑ2Κ18 της καναδέζικης έκδοσης του video game, έφυγε από τους Ράπτορς, αφού η ανταλλαγή με τον Καουάι Λέοναρντ τον έστειλε στους Σπερς. Έτσι η... κατάρα συνεχίστηκε

Στο 2Κ14 βρέθηκε ο ΛεΜπρόν και λίγο καιρό μετά πήγε από τους Χιτ στους Καβαλίερς. Στο NBA2K15 βρισκόταν ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος έφυγε από την Οκλαχόμα σε λίγους μήνες για να πάει στους Ουόριορς.

Το ίδιο έπαθε και ο Πόλ Τζόρτζ (ΝΒΑ2Κ17), o οποίος μετακόμισε στην Οκλαχόμα, αφήνοντας τους Πέισερς. Πριν τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, είχαμε τον Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος εγκατέλειψε τους Κάβαλιερς για να απαλλαχτεί από τον ΛεΜπρόν.

Mην ξεχνάτε πως στο εξώφυλλο του ΝΒΑ2Κ19 στο εξώφυλλο θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς! O Βασιλιάς ήδη πήγε στους Λέικερς, αφήνοντας τους Καβς. Λέτε να έχουμε τίποτα εκπλήξεις και με τον Γιάνναρο;

Looks like the @NBA2K cover curse really does exist!

NBA 2K14 - LeBron James: Miami -> Cleveland

NBA 2K15 - Kevin Durant: OKC -> GSW

NBA 2K17 - Paul George: Indiana -> OKC

NBA 2K18 - Kyrie Irving: Cleveland -> Boston

and now...

NBA 2K19 - LeBron James: Cleveland -> Los Angeles pic.twitter.com/HWxTQ9u7HQ

— NBA2K LOCKERCODES (@2KLockerCodeFan) 2 Ιουλίου 2018