Όπως έγραψε ο Σαμς Τσαράνια, οι Ράπτορς και οι Σπερς βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές ώστε να προχωρήσει και να υλοποιηθεί το μεγάλο deal.

Ένα deal το οποίο θα στείλει τον Καουάι Λέοναρντ στο Τορόντο και τον ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν στο Σαν Αντόνιο!

San Antonio and Toronto are engaged in serious talks on a trade centered on Kawhi Leonard and DeMar DeRozan, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 18 Ιουλίου 2018